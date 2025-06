Doggodaiily fotografa i cani al Torino Outlet Village con la Polaroid: appuntamento al 22 giugno

TORINO – Domenica 22 giugno, il Torino Outlet Village ospiterà un appuntamento dedicato agli amanti degli animali e della fotografia urbana. Dalle 15 alle 19, gli spazi del centro commerciale faranno da cornice a un evento firmato Doggodaiily, progetto nato dall’idea del fotografo Navid Tarazi, oggi noto a livello nazionale per i suoi ritratti istantanei di cani incontrati per strada.

Originario dell’Iran e residente a Torino, Tarazi ha trasformato una semplice domanda – “Scusi, posso fare una foto al suo cane?” – in un progetto virale, seguito da oltre due milioni di persone sui social. Con uno stile diretto e senza filtri, racconta l’incontro casuale tra uomo e animale attraverso brevi video e fotografie in formato Polaroid, restituite subito ai proprietari come piccoli ricordi da custodire.

L’iniziativa al Torino Outlet Village permetterà a tutti i presenti di vedere Tarazi all’opera. Chi si presenterà con il proprio cane potrà ricevere gratuitamente un ritratto scattato dal vivo, nel formato istantaneo della Polaroid. Tre dei protagonisti della giornata saranno inoltre selezionati per far parte di un video-racconto che verrà pubblicato successivamente sui canali ufficiali del progetto.

Il successo di Doggodaiily, che nel 2024 ha valso a Tarazi il riconoscimento di “Piemontese dell’anno”, dimostra come la semplicità possa ancora fare notizia. I suoi lavori si muovono tra arte, documentazione sociale e racconto quotidiano, e sono riusciti a costruire attorno al gesto fotografico un linguaggio capace di unire estetica e tenerezza.

