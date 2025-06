Blackout del weekend a Torino, prime diffide e richieste di risarcimenti dai locali

TORINO – “I blackout estivi purtroppo non sono una novità – ha dichiarato la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia, Maria Luisa Coppa -. Stupisce, perciò, che anche quest’anno il sistema elettrico non fosse pronto ad affrontare il primo caldo, annunciato peraltro da settimane”.

A causa del blackout che ha colpito il centro di Torino tra sabato e domenica scorsi, nonostante la concomitanza dell’evento Kiss Kiss Way in piazza Castello, con un numeroso pubblico di torinesi e turisti, alcuni locali “non hanno potuto nemmeno alzare le serrande elettriche o aprire al pubblico – ha proseguito Coppa -, altri sono rimasti operativi ma nell’impossibilità di emettere scontrini. Gravi le conseguenze su ristoranti e bar che non solo non hanno potuto far sedere i clienti, ma hanno anche dovuto buttare via i cibi conservati nei freezer e nei frigoriferi”.

Da qui le prime diffide per arrivare alla causa civile per il risarcimento dei danni da parte di ristoranti, bar e negozi. L’Ascom fa notare che “secondo quanto previsto dalla normativa Arera, alle utenze del comune di Torino nelle zone ad alta concentrazione spetta un indennizzo automatico in caso di interruzione della fornitura superiore alle 8 ore consecutive. Questo, però, non può essere una scusa per non intervenire sulla rete”.

Sono anni che capitano a più riprese in estate i blackout in città causati dal “cambiamento climatico che rende questi fenomeni sempre più frequenti – prosegue Coppa – i nostri imprenditori devono avere la certezza di poter lavorare anche con il caldo a fronte del pagamento dell’energia a prezzi peraltro già molto salati. In assenza di interventi la situazione peggiorerà sempre di più e non possiamo permetterci di attendere soluzioni che arrivano in ritardo”.

Per Iren la causa dei blackout è da imputare al grande caldo: non di certo una novità.

