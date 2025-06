Torino si accende per San Giovanni: tre giorni di festa tra musica, tradizione e fuochi d’artificio

TORINO – Torino è pronta a festeggiare il suo Santo patrono, San Giovanni Battista, con un ricco programma di eventi che da giovedì 19 a martedì 24 giugno trasformerà la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Una celebrazione che intreccia sacro e profano, memoria storica e spettacolo, con appuntamenti che coinvolgono cittadini, turisti, artisti e associazioni in ogni angolo del capoluogo piemontese.

Il clou dei festeggiamenti sarà la sera del 24 giugno in piazza Vittorio Veneto, con il maxi concerto gratuito “Torino is Fantastic”, che vedrà sul palco alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano e internazionale: da Gianna Nannini ad Annalisa, da Il Volo a Mahmood, passando per Alessandra Amoroso, Tananai, Antonello Venditti e la guest star Shaggy, in una nuova versione del suo iconico Boombastic. A condurre la serata sarà Gerry Scotti, affiancato da Noemi. Il concerto sarà trasmesso su Canale 5 e rappresenta anche l’occasione per svelare il logo della candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033, frutto della collaborazione tra giovani studenti, scuole e il Gruppo Armando Testa.

Tra riti, musica e sport: una città in festa

I festeggiamenti sono cominciati giovedì 19 giugno con il concerto inaugurale al Conservatorio Giuseppe Verdi, dove novanta musicisti e coristi hanno eseguito brani di Mahler, Mozart e Haydn.

Venerdì 20, il Santuario della Consolata darà voce alle campane in onore della Beata Vergine, mentre il Cimitero Monumentale si trasformerà in un inusuale palcoscenico per l’esibizione del quintetto di ottoni Taurus Brass.

Sabato 21 spazio alla musica popolare con la 25ª Festa Europea della Musica, mentre domenica 22 il centro storico si animerà con la rievocazione “Festa Patronale di Capitale”, dove figuranti in costume storico faranno rivivere le atmosfere del passato.

Il 23 giugno, vigilia della festa, sarà il momento del tradizionale Farò: alle 22 in piazza Castello verrà acceso il grande falò che, secondo la tradizione, preannuncia buoni o cattivi auspici a seconda della direzione della caduta del suo pennone.

Martedì 24: la festa entra nel vivo

Il giorno di San Giovanni, martedì 24 giugno, sarà scandito da eventi per tutte le età e per ogni interesse. Dal mattino i più sportivi potranno partecipare al torneo di beach volley in corso Moncalieri. Alle 10.30 la Messa solenne in Duomo con la distribuzione dei pani della Carità sarà accompagnata dalla Banda della Polizia Locale.

Alle 12.15, in Sala Rossa, sarà conferito il titolo di “Ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio torinese” a cittadini che si sono distinti nella valorizzazione della città. Nel pomeriggio, numerose attività lungo il Po, dalla regata di canottaggio alla spettacolare fiaccolata sul fiume delle 22, che anticipa lo spettacolo pirotecnico.

Non mancheranno le auto storiche della Famija Turinèisa, la ScorriBanda di San Giovanni, con una grande parata musicale, e il concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, con musiche di Verdi, Musorgskij e Dukas.

Fuochi d’artificio per chiudere in bellezza

La giornata si concluderà con il grande concerto in piazza Vittorio Veneto e, intorno alle 23.30, con lo spettacolo pirotecnico sul Po. I fuochi, a basso impatto acustico e ambientale, saranno sincronizzati con la musica e conterranno un forte messaggio di pace, in un momento segnato da tensioni internazionali.

Cultura e musei: porte aperte alla città

Durante i giorni di festa numerose istituzioni culturali parteciperanno con aperture straordinarie, visite guidate, mostre e concerti. In particolare, martedì 24 all’Accademia Albertina sarà inaugurata la seconda edizione dell’IPAF – International Performance Art Festival, con l’India come Paese ospite.

