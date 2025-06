Kappa FuturFestival è sesto nella classifica dei migliori festival musicali al mondo per i lettori di DjMag

TORINO – Il Kappa FuturFestival è stato inserito tra i 100 migliori festival musicali del mondo, classificandosi al sesto posto assoluto, dai lettori di DjMag, una delle riviste di musica più importanti del Pianeta.

“Un risultato – scrive il sindaco di Torino Stefano Lo Russo – che deve riempire davvero d’orgoglio gli organizzatori e tutta la nostra città.

Il successo del festival, che tornerà il prossimo 4 luglio con una nuova edizione, è la dimostrazione della presenza, nel nostro territorio, di realtà in grado di progettare, costruire e organizzare appuntamenti che diventano punti di riferimento a livello internazionale.

“Quello che il team del Kappa FuturFestival ha creato negli anni – continuna Lo Russo – è molto più di un evento musicale: è un’esperienza collettiva che fa arrivare a Torino tantissimi giovani da tutto il mondo, unisce culture diverse, valorizza il talento e porta energia, creatività e bellezza al Parco Dora, luogo che lo ospita e che è parte integrante del festival.

La musica è un linguaggio universale, che racconta una città viva, contemporanea, in dialogo con le nuove generazioni.

A chi ha scelto di impegnarsi per creare quella che oggi è un’eccellenza mondiale e a chi ogni anno lavora per renderla possibile vanno i complimenti per questo straordinario traguardo e un grande grazie.

Come amministrazione continueremo a supportare per quanto possibile le iniziative di chi sceglie di investire sulle potenzialità della nostra città, nella consapevolezza che possano contribuire a portare il nome di Torino nel mondo, a farla conoscere, viverla e sceglierla sempre di più”.

