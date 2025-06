Escursionista precipita lungo il sentiero per il Rifugio Genova a Entracque: ricoverata in codice rosso

ENTRACQUE – Paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 giugno, sui sentieri dell’alta Valle Gesso. Un’escursionista è precipitata durante una camminata lungo il percorso che collega il Lago delle Rovine al Rifugio Genova, nel territorio del Comune di Entracque.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, supportati dal Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e da una squadra a terra.

L’equipe medica, sbarcata con il verricello dall’elicottero, ha provveduto a stabilizzare la donna e a posizionarla in barella, con il supporto dei soccorritori giunti via terra. Le operazioni di recupero si sono svolte in condizioni impervie, ma con efficacia e rapidità.

La donna è stata poi issata a bordo dell’elicottero e trasportata d’urgenza in ospedale, dove è stata ricoverata in codice rosso. Le sue condizioni sono al momento gravi, ma non si conoscono ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

Le dinamiche dell’incidente sono in fase di ricostruzione, ma si conferma ancora una volta l’importanza della prudenza in montagna, anche lungo sentieri ben tracciati.

