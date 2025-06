Il Farò cade dal lato sbagliato, sarà un anno nefasto per Torino?

TORINO – Il Farò non è caduto verso Porta Nuova ma verso Palazzo di Città. Non è un buon segno per Torino. Secondo la tradizione infatti se il toro sulla pira cade verso Porta Nuova per la città sarà un anno di prosperità, se cade verso Palazzo Reale sarà un anno nefasto. Il farò quest’anno ha deciso di crollare verso Palazzo di Città, una via di mezzo che però per la tradizione non significa nulla di buono.

L’ultima volta che il farò aveva mancato la direzione di Porta Nuova era stato nel 2014. Sono passati 10 anni (che avrebbero dovuto essere quindi) di prosperità. Ora invece ci attende un anno difficile.

C’è da dire che non c’era bisogno di attendere il Farò torinese per ipotizzare tempi difficili, forse bastava dare uno sguardo alla situazione politica mondiale.

Scaramanzie a parte, domani è San Giovanni, Torino sarà in festa con una serie di appuntamenti che culmineranno nel concertone finale di Torino is Fantastic.

