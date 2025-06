Meteo Piemonte: l’ultima settimana di giugno caldo intenso e punte di 37°C

TORINO – Dopo la parentesi instabile che sabato 21 giugno ha fatto sentire i suoi effetti su tutto il Piemonte, con danni anche ingenti, quella che si apre oggi sarà una settimana in cui a farla da padrone sarà l’anticiclone.

Secondo il meteorologo Andrea Vuolo, si va verso un’ultima settimana di giugno che sarà nuovamente caratterizzata da caldo intenso e persistente sulla nostra regione, soprattutto tra martedì e mercoledì e poi nel weekend. Le temperature si manterranno costantemente oltre i 30-32°C in pianura, con possibili picchi di 35-37°C e afa in accentuazione soprattutto nella seconda parte di settimana, con zero termico anche oltre i 4.500 metri.

Dopo un calo delle temperature notturne – continua Vuolo -, anche le minime torneranno ad aumentare sensibilmente nei prossimi giorni portandosi, da martedì, oltre i 20-23°C nei centri urbani delle città. Da segnalare, inoltre, la possibilità soltanto per qualche acquazzone pomeridiano sui settori alpini nel corso di lunedì e poi anche nel pomeriggio-sera di giovedì 26 giugno, qui in locale sconfinamento fin sulle pianure a Nord del Po.

A seguire, anticiclone e caldo afoso che potrebbe poi persistere almeno fino ai primi giorni di luglio, ponendo – con buona probabilità – questo giugno 2025 come uno dei più caldi degli ultimi decenni (ma non solo) su tutto il nostro Piemonte, conclude il meteorologo.

