In Piemonte nuove ondate di calore, livello rosso e arancione: ecco quando

TORINO – Come anticipato, dopo la parentesi instabile che sabato 21 giugno ha fatto sentire i suoi effetti su tutto il Piemonte, con danni anche ingenti, quella che si apre oggi sarà una settimana in cui a farla da padrone sarà l’anticiclone.

Previsto caldo intenso e persistente sulla nostra regione, soprattutto tra martedì e mercoledì e poi nel weekend. Le temperature si manterranno costantemente oltre i 30-32°C in pianura, con possibili picchi di 35-37°C.

Per questo motivo, Arpa Piemonte ha emesso un bollettino di prevenzione delle ondate di calore di livello 2 arancione e livello 3 rosso valido per la giornata di domani e per il 25 giugno.

Il bollino arancione indica un moderato disagio, con condizioni meteo che possono provocare rischi per la salute in particolare nei soggetti suscettibili. Il bollino rosso indica disagio bioclimatico elevato e persistente da almeno 3 giorni con possibili effetti negativi.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese