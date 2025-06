Fa troppo caldo anche per andare al camposanto, il Comune di Alba cambia gli orari di tre cimiteri

ALBA – Alba ha deciso di modificare l’orario di apertura e chiusura dei cimiteri della città per combattere il caldo.

Da oggi, martedì 24 giugno fino a domenica 21 settembre, gli orari di apertura dei tre cimiteri cittadini di Via Ognissanti, Mussotto e Biglini-Scaparoni sarà anticipata alle ore 7:00, mentre la chiusura sarà estesa alle ore 19:00.

“Considerato il caldo afoso delle giornate estive in città – spiegano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore ai Servizi cimiteriali Davide Tibaldi – abbiamo deciso di ampliare l’orario di apertura dei cimiteri per gli utenti, soprattutto più anziani e più fragili, che così potranno far visita ai propri cari defunti nelle ore più fresche delle giornate estive. Per questo, abbiamo esteso l’orario di apertura anticipando l’accesso un’ora prima al mattino ed allungato l’apertura di un’ora alla sera.”

