La Fattoria Sociale Paideia raddoppia: una nuova casa dell’inclusione nel cuore del Cuneese

TORINO – Dopo sei anni di successo a Baldissero Torinese, la Fattoria Sociale Paideia si espande e mette radici anche nel Cuneese, con una nuova sede a Caramagna Piemonte. Un progetto nato dalla Fondazione Paideia, da oltre trent’anni punto di riferimento per il sostegno ai bambini con disabilità e alle loro famiglie. La nuova fattoria, immersa nel verde e ospitata in una grande cascina rigenerata, è un luogo pensato per accogliere, educare e far crescere. Ma soprattutto, è uno spazio dove ogni bambino può imparare a contatto con la natura, tra orti, animali e relazioni autentiche.

Un’inaugurazione che è una festa per tutti

L’inaugurazione ufficiale della nuova sede si terrà domenica 29 giugno e sarà una vera e propria festa aperta alla comunità: laboratori creativi, degustazioni, visite guidate e momenti di condivisione tra famiglie, operatori, volontari e amici del progetto. In programma due eventi speciali per tutte le età: lo spettacolo “Conciorto”, in cui verdure e tecnologia si fondono in musica grazie al duo Bagini–Carlone, e il concerto swing-blues di “The Hot Pots”, per ballare insieme sotto il cielo estivo.

Accoglienza accessibile, esperienze per tutti

Oltre 6.000 mq di natura e spazi pensati per l’inclusione: cinque alloggi attrezzati, una piscina con solarium, area giochi, aia, orti, un percorso sensoriale, zone picnic e spazi dedicati ai camper. La struttura offre anche una grande sala polivalente con terrazza e cucina professionale, perfetta per attività ed eventi. Ogni angolo della nuova fattoria è progettato per essere accessibile, accogliente e condivisibile da tutti.

Apprendere dalla terra, crescere con gli altri

Alla Fattoria Sociale Paideia, la natura diventa maestra di autonomia e relazione. Tra galline, asini, api e alpaca, i visitatori possono vivere esperienze dirette con gli animali in modo rispettoso e formativo. Nei campi crescono ortaggi e frutti trasformati poi in prodotti a km zero come miele, confetture e succhi, venduti nello shop interno. Ma il vero cuore del progetto sono i percorsi di agricoltura sociale, che coinvolgono ragazzi con disabilità in attività di formazione e inserimento socio-lavorativo, offrendo opportunità concrete di crescita.

Un sogno condiviso che diventa realtà

“Questa sede è il simbolo di un sogno condiviso che diventa realtà” — ha dichiarato Fabrizio Serra, Segretario Generale della Fondazione Paideia — “Nato dal desiderio di Ada Olivotto, che ha voluto donare la sua cascina per creare un luogo dedicato ai bambini. È il nostro modo di dare risposte concrete ai bisogni delle famiglie, immaginando un futuro in cui ogni differenza sia una risorsa, e ogni persona possa trovare valore e dignità”.

Un laboratorio educativo a cielo aperto

Durante l’anno, la fattoria ospiterà eventi stagionali, corsi e laboratori per scuole, famiglie e gruppi: attività sul ciclo della natura, mestieri della terra, avvicinamento agli animali e workshop manuali, in un ambiente senza barriere, dove l’apprendimento è esperienziale e inclusivo.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese