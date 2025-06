Il Torino Pride partecipa al Pride di Budapest

TORINO – Il Torino Pride risponde alla chiamata internazionale del Budapest Pride e il 28 giugno sarà in prima linea nella capitale ungherese per sostenere la comunità LGBTQIA+ locale. Lo aveva annunciato a maggio in conferenza stampa, lo conferma oggi con un messaggio chiaro: nessun passo indietro di fronte alla repressione.

Il Budapest Pride celebra quest’anno la sua trentesima edizione, ma in un clima sempre più ostile. Il governo di Viktor Orbán ha dichiarato la marcia “illegale”, ricorrendo a una legge che vieta le manifestazioni considerate “pericolose per l’infanzia”. Le autorità ungheresi hanno già annunciato l’uso della forza e l’impiego di tecnologie di sorveglianza come il riconoscimento facciale per fermare partecipanti e organizzatori.

Eppure la manifestazione si farà. Gli organizzatori del Budapest Pride hanno rilanciato con un appello rivolto alla comunità internazionale. Tra le adesioni, arriva forte quella dall’Italia: una delegazione del Torino Pride, accompagnata da numerosi attivisti e personalità politiche italiane, sarà presente in Ungheria.

A sostenere la manifestazione anche il sindaco di Budapest, Gergely Karácsony, che ha garantito che la marcia si svolgerà regolarmente, sfidando apertamente il governo centrale.

