Torino ricorda Massimo Sacco, volto cult del cinema di Pupi Oggiano: serata omaggio a Lombroso16

TORINO – Una serata per ricordare, per celebrare e per ritrovare un pezzo importante del cinema indipendente torinese. Giovedì 3 luglio alle ore 19, nella sala HUB L16 di Lombroso16 (via Lombroso 16, Torino), si terrà un omaggio a Massimo Sacco, attore e caratterista diventato volto simbolo dei film di Pupi Oggiano, scomparso un mese fa all’età di 59 anni.

Sacco è stato “l’ultimo caratterista”, come lo definisce chi lo ha conosciuto: un attore capace di imprimere forza, ritmo e identità ai suoi personaggi, sempre sullo sfondo ma mai invisibile. Proprio come i grandi nomi del genere – da Bombolo a Mario Brega – Massimo Sacco ha saputo rendere indimenticabile ogni sua apparizione sullo schermo. La sua presenza ha attraversato 5 dei 6 film che compongono l’“esalogia della paura”, il progetto cinematografico ideato e diretto da Pupi Oggiano che ha riscritto i codici del cinema di genere italiano.

L’esalogia della paura

Un percorso iniziato sei anni fa, totalmente torinese, che ha affrontato con ironia, linguaggio pop e una forte impronta autoriale i tanti volti della paura. Un viaggio filmico i cui titoli – “La paura trema contro”, “Ancora pochi passi”, “Nel ventre dell’enigma”, “E tutto il buio che c’è intorno”, “Svanirà per sempre”, fino al più surreale “Contro un iceberg di polistirolo” – suonano come un poema dadaista, una dichiarazione di poetica e uno scarto creativo che ha saputo fare scuola.

Durante la serata saranno presenti lo stesso Pupi Oggiano e molti degli attori che hanno lavorato con Sacco. Oltre agli interventi dal vivo, sarà proiettata un’inedita video-intervista realizzata da Alessandro Benna in collaborazione con Serena Guarnero, per restituire al pubblico il ricordo diretto di un artista tanto schivo quanto incisivo.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare il dvd di Contro un iceberg di polistirolo, capitolo conclusivo dell’esalogia, frutto di oltre sei anni di lavoro collettivo che ha coinvolto più di 100 professionisti tra attori, tecnici e collaboratori della scena indipendente piemontese.

L’ingresso è libero. Un appuntamento imperdibile per chi ama il cinema fuori dagli schemi, per chi ha seguito con affetto i film di Oggiano e per chi vuole rendere omaggio a una figura discreta ma fondamentale del nostro immaginario visivo.

