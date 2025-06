Lavori sulla linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano: stop ai treni dal 30 giugno al 7 luglio

CUNEO – Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del Gruppo FS, ha annunciato un’importante fase di lavori sulla linea ferroviaria Cuneo–Saluzzo–Savigliano. I cantieri saranno attivi dal 30 giugno al 7 luglio 2025 nel tratto compreso tra Saluzzo e Savigliano, con conseguente sospensione della circolazione ferroviaria.

Gli interventi fanno parte di un più ampio piano di potenziamento infrastrutturale volto a migliorare la sicurezza, la regolarità del servizio e, soprattutto, a riclassificare la linea in funzione della massa assiale consentita. In particolare, i lavori si concentreranno sulla manutenzione straordinaria e il rinforzo strutturale di alcune opere d’arte, tra cui ponti e viadotti, necessari per consentire il transito di treni con peso assiale maggiore.

Le attività previste sono fondamentali per adeguare l’infrastruttura agli standard più recenti, rendendo la tratta più competitiva sia per il traffico passeggeri che merci.

La linea aveva di recente aperto di nuovo alla circolazione per i passeggeri, con la gestione del privato ArenaWays.

Durante la settimana di chiusura della linea, sarà attivato un servizio sostitutivo su gomma, i cui dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni da Trenitalia e RFI.

