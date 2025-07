Nasce a Torino “La Fattoria delle Marionette”: un giardino magico per bambini tra gioco, arte e natura

TORINO – Dalla passione per il teatro di figura della famiglia Grilli, già nota per aver fondato il Museo delle Marionette e dei Burattini – Casa Gianduja, prende vita a Torino un nuovo spazio pensato per i più piccoli: La Fattoria delle Marionette. Situata in via Pettinati 10, questa originale fattoria-ludica si presenta come una naturale estensione del Museo, trasformando un’area esterna in un vero e proprio giardino incantato dove il gioco si fonde con la creatività e l’arte.

Aperta dal giovedì alla domenica, dalle 17.30 alle 21.00, la Fattoria offre un ambiente a misura di bambino dove i più piccoli possono esplorare liberamente un’“aia di cascina” reinventata, sotto la guida di animatori esperti. Nel frattempo, gli adulti hanno a disposizione un’accogliente area ristoro, per godersi il momento in tranquillità.

Il cuore della Fattoria sono le marionette-animali – capra, gallo, pecora, mucca – figure familiari che risvegliano l’immaginario infantile e diventano protagoniste delle attività proposte. Qui il gioco non è solo divertimento, ma anche strumento educativo e ponte tra generazioni, arte e natura. Un luogo dove il teatro si trasforma in un’esperienza viva, condivisa e accessibile a tutti.

Le attività della fattoria

Tutte le attività offerte sono gratuite e ad ingresso libero, pensate per stimolare fantasia, manualità e socialità. Tra i laboratori spiccano:

pittura libera sulle marionette-animali,

orto didattico,

giochi di gruppo e didattica creativa,

teatrino “Inventa la tua storia”, dove i bambini possono improvvisare mini-spettacoli.

Un’importante novità per il quartiere Nizza Millefonti, che si arricchisce di uno spazio culturale e ludico per famiglie e bambini. La vicesindaca di Torino, Michela Favaro, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Siamo molto contenti che l’immobile dell’ex Circolo Combattenti di via Pettinati, concesso alla Fondazione dall’Assessorato al Patrimonio e alla Cultura, diventi un luogo attrattivo per bimbi e famiglie. Dopo la riqualificazione dell’area interna, oggi inauguriamo il nuovo spazio esterno che arricchisce il quartiere e offre un’opportunità unica di apprendimento, creatività e aggregazione, mancante fino a oggi.”

I prossimi appuntamenti in fattoria

SABATO 12 LUGLIO (17.30–19.30) / DOMENICA 13 LUGLIO (10.30–12.30)

Colora la Fattoria

Laboratorio collettivo per colorare insieme gli animali giganti della fattoria.

SABATO 19 LUGLIO (17.30–19.30) / DOMENICA 20 LUGLIO (10.30–12.30)

Il Teatro dei Piccoli – Gianduja racconta la fattoria

Spettacolo dedicato alla natura, agli animali e all’inclusione. Al termine, i bambini potranno salire sul palco e animare le marionette.

SABATO 26 LUGLIO (17.30–19.30) / DOMENICA 27 LUGLIO (10.30–12.30)

Caccia al Tesoro Animata

Un’avventura tra marionette giganti, indovinelli, imitazioni e giochi teatrali.

SABATO 2 AGOSTO (17.30–19.30) / DOMENICA 3 AGOSTO (10.30–12.30)

Adotta una Marionetta

Ogni bambino potrà “adottare” simbolicamente una marionetta, darle un nome, scriverle una lettera e ricevere un attestato. Ogni settimana, i messaggi più belli verranno letti e condivisi sui social della Fattoria.

