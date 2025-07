Escursionista si perde nei boschi sopra Ceresole Reale: ritrovata dai soccorritori

TORINO – Nella serata di ieri, sabato 5 luglio, a Ceresole Reale, in alta Valle Orco, una donna di 65 anni è stata data per dispersa dopo essersi allontanata nel pomeriggio da un campeggio della zona.

La donna, impegnata in una passeggiata nei boschi sopra l’abitato di Ceresole, ha perso l’orientamento in un’area particolarmente impervia e priva di copertura telefonica, rendendo impossibile qualsiasi contatto. A lanciare l’allarme è stato il marito, preoccupato per il mancato rientro della moglie.

È così scattato il piano di ricerca, che ha visto coinvolti i tecnici del Soccorso Alpino, supportati da un’unità cinofila, e dai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Dopo alcune ore di perlustrazione, la donna è stata individuata e raggiunta lungo il sentiero che conduce all’alpe Cà Bianca. Provata ma in buone condizioni, è stata riaccompagnata a valle e affidata al personale sanitario per accertamenti precauzionali.

