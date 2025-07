Allerta gialla in tutto il Piemonte: previsti temporali anche molto forti sul settore orientale

PIEMONTE – Arpa Piemonte avvisa che per il pomeriggio di oggi, domenica 6 luglio, vige l’allerta gialla per rischio idrogeologico legato ai temporali. Tempo molto instabile per la seconda parte di oggi, con fenomeni localmente molto forti sul settore orientale della regione.

L’allerta per temporali è estesa su tutta la regione, mentre il rischio idrogeologico copre la pianura orientale e il torinese.

Dopo un temporaneo miglioramento a partire da ovest nel corso della serata e notte odierna, dal pomeriggio di domani si riattiveranno temporali localmente di forte intensità.

LE PREVISIONI

Giornata odierna e di domani caratterizzate da spiccata instabilità, con rovesci e temporali sparsi, localmente molto forti ed associati a grandinate di medie dimensioni e raffiche di vento sostenute, che si alterneranno a momenti più asciutti.

Oggi pomeriggio ed in serata i settori maggiormente coinvolti dai fenomeni più intensi e diffusi saranno quelli orientali, domani pomeriggio dapprima le aree a nord del Po e successivamente anche Langhe, Roero, Astigiano ed Alessandrino. Più stabile da martedì con venti di foehn che si attiveranno nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali, in estensione al pomeriggio alle pianure adiacenti.

Fonte Arpa Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/) CC BY-NC-SA 4.0

