Tempesta sul Lago d’Orta: una pianta secolare crolla dal parco di Villa Crespi sulla statale 229

NOVARA – Poco prima delle 14, oggi, domenica 6 luglio, un violento temporale si è abbattuto sulla riva orientale del Lago d’Orta, colpendo in particolare la zona di Orta San Giulio.

Il fenomeno atmosferico ha provocato la caduta di diversi alberi di alto fusto, tra cui una pianta secolare all’interno del parco di Villa Crespi, celebre dimora ottocentesca che ospita il ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo. L’albero è precipitato sulla statale 229 del Lago d’Orta, che fortunatamente in quel momento era sgombra di veicoli.

I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre 40 minuti per liberare la carreggiata e mettere in sicurezza l’area.

Situazione analoga anche sull’altro versante del lago, tra le province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, nel territorio di Pella, dove ramaglie e detriti sono finiti sulla strada nei pressi del ponte sul torrente Pellino, creando ulteriori disagi alla viabilità.

