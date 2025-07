Sicurezza in Piemonte: 100 nuovi agenti di Polizia Locale pronti a entrare in servizio

TORINO – Cento nuovi agenti di Polizia Locale sono pronti a entrare in servizio in Piemonte. Si è tenuta ieri, nella suggestiva cornice di Piazza Carignano a Torino, la cerimonia di chiusura del 97° Corso Regionale di Formazione per Agenti di Polizia Locale, promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Torino.

Dei 100 partecipanti, ben 56 saranno destinati al capoluogo piemontese, mentre i restanti 44 prenderanno servizio in numerosi Comuni e Unioni Montane distribuiti su tutto il territorio regionale, da Mondovì a Novi Ligure, da Settimo Torinese a Verolengo.

Presenti alla cerimonia l’assessore regionale alla Sicurezza Enrico Bussalino, l’assessore comunale Marco Porcedda, il comandante della Polizia Locale di Torino Roberto Mangiardi e il Prefetto Donato Giovanni Cafagna.

Gli agenti hanno completato un percorso formativo di 360 ore presso la Scuola di Polizia Locale “Roberto Bussi”, diretta da Enrica Baretta. Il corso ha affrontato tematiche centrali per l’attività operativa: dal Codice della Strada all’infortunistica, dalla sicurezza urbana alle tecniche di prossimità, che mirano a rafforzare il legame tra gli agenti e le comunità locali.

“Oggi celebriamo non solo la fine di un corso, ma l’inizio di un servizio prezioso per i cittadini e per i nostri territori – hanno dichiarato il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore Bussalino –. Questi 100 nuovi agenti rappresentano una risposta concreta al bisogno di sicurezza diffuso, e testimoniano l’impegno della Regione per una formazione d’eccellenza e un servizio pubblico sempre più efficace”.

Durante la cerimonia, l’assessore Bussalino ha confermato il continuo supporto della Regione alla Polizia Locale, anche attraverso investimenti in equipaggiamento e tecnologie per rendere il lavoro sul campo sempre più sicuro ed efficiente.

Per la Città di Torino, l’arrivo di 56 nuovi agenti è un’iniezione fondamentale di energie fresche: “Sono donne e uomini preparati, che rafforzeranno il presidio del territorio e la presenza capillare nei quartieri – ha commentato l’assessore Porcedda –. Ringraziamo la Regione per aver creduto nella nostra scuola e nel suo ruolo strategico nella formazione degli agenti”.

Con l’ingresso in servizio di questa nuova generazione di operatori, il Piemonte punta a rafforzare il modello di sicurezza di prossimità, basato sulla presenza costante, sull’ascolto delle comunità e sull’efficacia dell’intervento locale. Un investimento concreto per città più vivibili, coese e sicure.

