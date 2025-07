Si cerca Erik Bellini, è scomparso da Chieri e non dà sue notizie dal 5 luglio

CHIERI – Si chiama Erik Bellini ed è scomparso da Chieri dal 5 luglio 2025.

Bellini è stato visto per l’ultima volta alla birreria Old Building a Chieri, intorno alle 20, quando è uscito per il solito giro in moto. Indossa un casco giallo. Al momento della scomparsa indossava una maglietta e dei pantaloni mimetici.

Chiunque avesse notizie può contattare i numeri presenti in foto e le forze dell’ordine.

