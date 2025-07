Valenza: arrestato un pusher tradito dall’uso del cellulare, in casa aveva mezzo chilo di marijuana e un panetto di hashish

VALENZA – Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

A tradire il pusher, le applicazioni di messaggistica installate sullo smartphone, da cui è apparsa evidente la rilevante attività di spaccio di droga che aveva messo in piedi in città. La perquisizione dell’abitazione ha ulteriormente confermato quanto già evidenziato, grazie al rinvenimento, da parte dei carabinieri, di mezzo chilo di marijuana, un panetto di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

