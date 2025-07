Giancarlo Di Vella torna a insegnare dopo la condanna per violenza sessuale: sarà docente alla Lum di Bari

TORINO – Cinque mesi dopo il patteggiamento per violenza sessuale e molestie nei confronti di dodici ex specializzande, Giancarlo Di Vella torna a insegnare. L’ex direttore della scuola di specializzazione in medicina legale dell’Università di Torino ha vinto un concorso per un posto da professore associato alla Libera Università Mediterranea (Lum) di Bari, sua città natale.

Il bando, pubblicato nelle scorse settimane, ha visto Di Vella come unico candidato e primo – e unico – in graduatoria. Secondo la commissione esaminatrice, non sussistono incompatibilità con il nuovo incarico. Salvo sorprese, a partire da settembre Di Vella tornerà in cattedra, non più a Torino e non tra specializzande, ma davanti agli studenti del corso di laurea in Medicina dell’ateneo privato pugliese.

La vicenda giudiziaria risale al 2024, quando Di Vella era stato arrestato e posto ai domiciliari (poi revocati). A suo carico, la Procura di Torino aveva raccolto numerose testimonianze e riscontri su condotte ritenute invasive e non consensuali: baci, palpeggiamenti, massaggi imposti, allusioni. La Cassazione aveva confermato l’impianto accusatorio, respingendo la linea difensiva dell’imputato che parlava di “espansività meridionale” per giustificare i suoi comportamenti. Per la Suprema Corte si trattava, invece, a tutti gli effetti, di violenza sessuale.

La condanna si è conclusa con un patteggiamento a un anno e undici mesi, pena sospesa, senza interdizione permanente dai pubblici uffici. I giudici avevano però stabilito una sospensione dall’insegnamento per un anno e il divieto di incarichi direttivi per dodici mesi.

Durante il procedimento, Di Vella ha provveduto a risarcire economicamente le vittime, versando tra i 15 e i 20mila euro a ciascuna delle ex specializzande coinvolte.

Ora, trascorso il periodo di sospensione, nulla sembra ostacolare il suo ritorno in aula. La Lum, università che si propone di “formare una nuova classe dirigente per il Mezzogiorno”, lo accoglierà tra i suoi docenti.

