Vuelta 2025: a Limone Piemonte la presentazione ufficiale della seconda tappa italiana

LIMONE PIEMONTE – La Vuelta a España 2025, una delle tre grandi corse a tappe del ciclismo mondiale, toccherà nuovamente l’Italia, e lo farà in grande stile attraversando le Alpi Marittime. Limone Piemonte ospiterà l’arrivo della seconda tappa italiana, che sarà presentata ufficialmente mercoledì 16 luglio alle ore 17 presso la Sala Consiliare del Municipio.

Un’occasione importante per celebrare lo sport, ma anche per promuovere l’identità alpina di Limone e il suo ruolo crescente nel panorama degli eventi internazionali.

La tappa: da Alba a Limone, il primo arrivo in vetta della Vuelta 2025

La tappa in questione si correrà domenica 24 agosto e prevede 157 km di percorso, con partenza da Alba e arrivo proprio a Limone Piemonte. Sarà il primo arrivo in salita dell’edizione 2025, elemento che aumenta la rilevanza sportiva della frazione, sia per gli atleti che per gli appassionati.

Durante la conferenza verranno illustrati il tracciato, le difficoltà altimetriche e i dettagli logistici, oltre alle ricadute positive attese per il territorio.

Ospiti illustri alla conferenza

All’evento parteciperanno autorità locali, rappresentanti istituzionali e figure di spicco del ciclismo e del giornalismo sportivo. Tra questi:

Giuseppe Martinelli , direttore sportivo di riferimento nel ciclismo professionistico

Marco Velo , ex ciclista e attuale opinionista

Giorgio Viberti, giornalista sportivo e grande conoscitore del mondo delle due ruote

L’Amministrazione Comunale di Limone Piemonte invita cittadini, sportivi, giornalisti e turisti a partecipare a questo momento di valorizzazione del territorio attraverso lo sport di alto livello.

Diretta TV serale con “Netweek Calcio Show – Speciale Calciomercato”

A seguire, a partire dalle 20:30, presso il Fiocco di Neve Relais & Spa (via Roma 2-C), verrà allestito uno studio televisivo temporaneo per la diretta della trasmissione “Netweek Calcio Show – Speciale Calciomercato”, in onda su:

Telecity (canale 10 DTT Piemonte-Liguria)

Il 61 (canale 61 DTT nazionale)

Il programma, normalmente trasmesso dagli studi principali di Milano, proporrà in questa occasione collegamenti speciali da Firenze e da Limone Piemonte.

Ospiti in studio e temi trattati

Dal set allestito al “Fiocco di Neve” interverranno:

Luciano Moggi , opinionista

Marianna Montanino , opinionista sportiva

Massimo Riberi , sindaco di Limone Piemonte

Paolo Bongioanni, consigliere comunale e Assessore regionale al Turismo e Sport

La puntata toccherà non solo le principali novità del calciomercato, ma darà spazio anche alla Vuelta, con focus sul coinvolgimento del territorio limonese e le prospettive turistiche legate al grande ciclismo internazionale.

Sport, promozione e visibilità mediatica

L’intera giornata del 16 luglio rappresenta un ponte strategico tra sport, turismo e promozione del territorio. Con la Vuelta 2025 che farà tappa a Limone, il comune alpino si prepara ad accogliere atleti, media e pubblico internazionale, rafforzando la sua vocazione sportiva e turistica.

Info pratiche

Data: Mercoledì 16 luglio 2025

Ore: 17:00 (presentazione), 20:30 (diretta TV)

Luoghi: Sala Consiliare del Municipio, Limone Piemonte Fiocco di Neve Relais & Spa, via Roma 2-C



