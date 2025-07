Saranno donati gli organi della piccola Summer, morta dopo lo scontro sulla A1 insieme ai nonni e alla zia

FIRENZE – Gli organi di Summer saranno donati a chi è in attesa di trapianto.

A riportare la notizia è Rai News. A rendere nota la decisione è stato l’ospedale Meyer di Firenze in una nota in cui parla di “un atto di amore e di speranza” e spiega che tra la notte scorsa e la giornata di oggi “gli specialisti, con il consenso del giudice tutelare del Tribunale di Firenze, hanno terminato le procedure propedeutiche alla donazione degli organi della piccola che ha purtroppo perso la vita nel tragico incidente in A1 del 15 luglio”.

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo sul sinistro verificatosi sull’A1 tra Fiorenzuola e Badia nel Comune di Barberino del Mugello. Qui, all’interno del tunnel, l’automobile su cui viaggiava una famiglia di Gravellona Toce composta da due nonni, una zia, una bambina di 4 anni con sua madre e un cane si è fermata improvvisamente sulla corsia di marcia.

Nonostante alcuni veicoli siano riusciti a evitare l’ostacolo, un tir sopraggiunto poco dopo ha travolto il veicolo. L’impatto è stato violentissimo e l’auto è stato sposata di 50 metri. Il bilancio dello scontro è tragico: oltre alla piccola Summer, hanno perso la vita Mauro Visconti, 69 anni, sua moglie Nydia Zoila Albuquerque Basulto, 65 anni, e la figlia Carla Stephany Visconti, 39 anni. Morto anche il cane.

Rimane ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Careggi di Firenze Silvana Visconti, 37 anni, madre della bambina che era alla guida dell’auto. Stavano tornando dalle vacanze.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese