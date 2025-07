Bagnaia in pole per il Gp di Brno, oggi alle 15 la gara Sprint

BRNO – Super prova di “Pecco” Bagnaia alle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca, iniziate alle 10.50 di questa mattina. Prima pole position per il pilota in questa stagione: il torinese in sella alla Ducati ha fatto registrare il tempo più veloce, correndo in 1:52.303. Bagnaia ha preceduto il compagno di scuderia e leader del Mondiale, Marc Marquez, scivolato, e Quartararo.

From Q1 to POLE! An incredible change of events sees @PeccoBagnaia prevail in qualifying as @marcmarquez93 crashes out🤯#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/njET9OVSVR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 19, 2025

Le pre-qualifiche erano andate male

Il risultato del pilota torinese arriva dopo le difficoltà incontrate nelle pre-qualifiche di venerdì, dove aveva chiuso al 13° posto, che lo ha costretto quindi a disputare il Q1 oggi. Marquez, che aveva chiuso le pre-qualifiche in testa, stamattina è arrivato a un soffio dalla pole ma è scivolato all’ultima chance. Alla Sprint e al Gp partirà quindi 2°, alle spalle di Bagnaia. In terza posizione ci sarà Quartararo sulla Yamaha.

Quarto tempo nelle qualifiche per Bezzecchi, dodicesimo per Martin al rientro dall’infortunio di Lusail di 3 mesi fa.

Alle 15 inizia la Sprint Race, mentre il Gran Premio si correrà domani alle 14.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese