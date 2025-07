La Juventus Next Gen giocherà le partite casalinghe di nuovo ad Alessandria

ALESSANDRIA – La Juventus Next Gen torna al “Moccagatta” di Alessandria. Dopo un anno a Biella, la formazione di giovani promesse bianconere allenata da Massimo Brambilla tornerà a disputare le partite casalinghe di campionato e Coppa Italia di Lega Pro nella stagione 2025/26 nello storico stadio alessandrino. Di nuovo in coabitazione, quindi, con l’Us Alessandria, ricostituitasi pochi giorni fa sotto l’egida del futuro presidente Antonio Barani, noto imprenditore della zona.

L’impianto della città aveva ospitato già la Juve Next Gen dal 2018 – anno di nascita della compagine sotto il nome di Juventus U23- al 2024. Da allora, dopo i problemi societari della precedente US Alessandria 1912 poi culminati nel fallimento e la ripartenza dei “grigi” dalla Promozione, la seconda squadra bianconera aveva scelto appunto il “Pozzo-La Marmora” di Biella.

