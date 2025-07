Incendio in piazza Nizza a Torino, evacuato palazzo di nove piani

TORINO – Apprensione, nel pomeriggio di ieri, per un incendio divampato in un appartamento al primo piano di un condominio in piazza Nizza, a Torino.

A dare l’allarme alcune persone che si sono accorte del fumo che usciva dalle finestre. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno evacuato l’intero palazzo di nove piani: sessanta persone circa sono state fatte scendere in strada. Rientrati poi dopo alcune ore.

La donna che vive nell’appartamento non era in casa al momento dell’incendio. Secondo quanto si apprende, il rogo, di natura accidentale, è scaturito dalla camera da letto dell’alloggio. I danni sono ingenti, ma per fortuna non si sono registrati feriti o intossicati.

Sul posto presenti anche i sanitari e i carabinieri.

