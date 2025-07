Alba, al via il maxi intervento sulle strade: lunedì 21 luglio partono i lavori di asfaltatura

ALBA – Partiranno lunedì 21 luglio i lavori di asfaltatura e manutenzione straordinaria di diverse vie cittadine nell’ambito del progetto “Sistemazione manti stradali anno 2024”, finanziato con 300mila euro di avanzo di amministrazione. L’intervento coinvolgerà in particolare Corso Bra, Via Rorine, Via Ognissanti, Viale Vico e Corso Langhe, con rappezzi anche nel controviale e su altri tratti minori.

L’obiettivo è il rifacimento dell’asfalto e della segnaletica stradale sui tratti più deteriorati, per garantire una maggiore sicurezza e un migliore smaltimento delle acque piovane. Le operazioni prevedono la fresatura delle pavimentazioni esistenti e la successiva stesura del nuovo manto bituminoso.

Per permettere lo svolgimento dei lavori, sono state disposte modifiche temporanee alla viabilità.

In Corso Bra, dalle 8.30 alle 18.30, sarà attivo un senso unico alternato, regolato da semafori o movieri, nel tratto compreso tra la rotonda della stazione ferroviaria del Mussotto e il civico 2, in prossimità del cavalcavia della SP29.

Sarà invece chiusa al traffico, dalle 7.30 alle 18.30, Via Ognissanti in direzione Corso Piera Cillario, a partire dall’incrocio con Via Giovanni Ferrero. Stessa sorte per la carreggiata in direzione Cimitero, dall’incrocio con Via Pietro Ferrero: in entrambi i casi il traffico sarà deviato sulle stesse vie.

