“L’acqua è potabile”: Riboldi smentisce la Cgil sulla Città della Salute

TORINO – L’acqua di Torino è potabile. A dichiararlo è l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, che oggi ha diffuso una nota ufficiale smentendo le gravi accuse mosse dalla Cgil aziendale nei giorni scorsi. Il sindacato aveva denunciato una presunta non potabilità dell’acqua negli ospedali del complesso torinese, parlando di un aumento di malori tra il personale e richiedendo la distribuzione gratuita di bottigliette d’acqua a tutti i dipendenti.

Ma l’assessore risponde con i dati in mano: le analisi eseguite da Arpa Piemonte, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, non hanno rilevato alcuna anomalia di tipo batteriologico o chimico-fisico.

L’assessore accusa i sindacati di aver creato allarme sociale e di aver danneggiato l’immagine del più grande ospedale piemontese, suscitando preoccupazioni infondate tra lavoratori e pazienti.

La Cgil, da parte sua, aveva sollevato il problema anche in relazione alla mancanza di condizionatori e alle condizioni di lavoro in piena emergenza caldo.

