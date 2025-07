Piazzo isolato: fuori uso funicolare e ascensori del Bellone

BIELLA – Dopo l’ennesimo guasto alla funicolare avvenuto nella giornata di sabato 19 luglio, anche gli ascensori di servizio del parcheggio del Bellone sono risultati fuori uso dalla mattina di oggi, domenica 20 luglio.

Il blocco della funicolare ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e un sopralluogo tecnico, durante il quale sono stati avviati i primi controlli per identificare le cause del guasto. Il servizio resta al momento sospeso, in attesa di ripristino nei prossimi giorni.

A complicare ulteriormente la situazione, il malfunzionamento simultaneo degli ascensori che collegano il parcheggio del Bellone al centro storico. Anche in questo caso si tratterebbe di un problema tecnico non ancora chiarito, su cui si dovrebbe intervenire a partire da lunedì.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese