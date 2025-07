Scossa di terremoto al confine tra Italia e Svizzera nel terrritorio di Interlaken

INTERLAKEN – Una scossa di terremoto ha colpito la zona di Interlaken, in Svizzera non lontano dal confine italiano e da Domodossola. La sala sismica INGV-Roma l’ha registrata alle 12:52:16 ora italiana stimando inizialmente la magnitudo tra 3.5 e 4 e poi confermando si tratta di una scossa di magnitudo 3.9, di piccola entità. L’ipocentro è a 6 km di profondità localizzato a 46.5257 di latitudine, 7.8648 di longitudine. L’area di propagazione dello scuotimento mostra che la scossa potrebbe essere stata percepita non solo a Domodossola, ma anche a Biella e ad Aosta. Per ora non sono stati riferiti danni a persone o cose.

