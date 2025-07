Salvato Marco Massola, speleologo rimasto intrappolato in una grotta in alta Val Tanaro

ORMEA – È stato colpito da un masso alla testa mentre si trovava nell’abisso Paperino, nella grotta dell’ Alpe degli Stati, a Ormea, in alta val Tanaro. Marco Massola, 62 anni, responsabile del gruppo speleologico del Cai di Lanzo, per la ferita non riusciva a proseguire e a uscire in autonomia dalla grotta.

Ventiquattro ore di per soccorrerlo, con squadre di 50 tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli e Umbria.

Nelle prime ore è stato subito raggiunto da una squadra tecnica e da un sanitario che lo hanno curato sul posto disponendo una tenda riscaldata a 40 metri di profondità. Poi il lavoro per riportarlo in superficie col “ked”, una sorta di barella leggera per estrarre persone con ferite da traumi da spazi angusti. Tre le strettoie allargate anche con esplosivi e poco prima delle 12 di oggi, lunedì 21 luglio, Massola ha rivisto la luce. La prima parola: “Finalmente!”.

Portato verso l’elicottero dell’Azienda Zero è stato poi trasportato in ospedale per proseguire le cure.

