Le origini di Papa Leone XIV non sono piemontesi, ma siciliane

Dopo la elezione di Papa Leone XIV, nato Robert Prevost si erano scatenate le ricerche sulle origini italiane della sua famiglia e l’ipotesi piemontese sembrava quella piú documentata per la presenza di un suo nonno che sarebbe nato a Torino il 24 giugno 1876. In effetti il termine prevosto, molto simile al cognome di Papa Leone XIV, è tipicamente utilizzato nel Nord Italia e soprattutto in Piemonte per indicare il parroco. Altre ricerche avevano parlato di una discendenza ligure della madre del Papa. C’erano state diverse ricerche negli archivi del Canavese , ma poi nessuna conferma.

Uno studio genealogico documentario sulla famiglia di Papa Leone XIV, realizzato da Henry Louis Gates in collaborazione con la società genealogica American Ancestors e il Cuban Genealogy Club di Miami, è stato pubblicato sul New York Times ha identificato 40 antenati provenienti dalla Francia, 24 dall’Italia e 21 dalla Spagna- Lo studio ha ricostruito le origini paterne del Papa in Italia e Francia, e quelle materne in Spagna e Francia. La famiglia di Papa Leone XIV , nato Robert Francis Prevost, è una famiglia americana di origine francese, italiana, spagnola e creola della Louisiana.

John Prevost, il nonno paterno del Papa, nacque come Salvatore Giovanni Gaetano Riggitano (1876–1960), immigrato siciliano proveniente da Milazzo, vicino Messina. Sposò Suzanne Fontaine (1894–1979), un’immigrata francese originaria di Le Havre, in Normandia. John Prevost emigrò negli Stati Uniti nel 1903 e si stabilì in Illinois, dove lavorò come insegnante di musica e lingua. Il cognome della famiglia era originariamente Riggitano, ma fu cambiato in Prevost , dalla madre di Suzanne, dopo l’emigrazione negli Stati Uniti durante la prima diaspora italiana.

I nonni materni di Leone XIV furono Joseph Martínez (1864–1926), nato a Hispaniola e di razza mista, e Louise Baquié o Baquiex, (1868–1945), nata a New Orleans e creola nera di razza mista. Joseph era figlio di Jacques e Marie Martínez, nati a Santo Domingo , oggi in Repubblica Dominicana, all’epoca sotto occupazione haitiana. Joseph e Louise si sposarono il 17 settembre 1887, nella chiesa di Our Lady of the Sacred Heart a New Orleans. Ebbero sei figlie: Irma, Marguerite, Lydia, Mildred, Ethel, Louise e Hilda. Tra il 1910 e il 1912 si trasferirono a Chicago.

Il padre di Leone XIV, Louis Marius Prevost (28 luglio 1920 – 8 novembre 1997), nacque a Chicago. Louis prestò servizio nella Marina degli Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale, comandando un mezzo da sbarco durante il D-Day in Normandi. Al termine del suo servizio militare, raggiunse il grado di tenente di vascello. Nel 1949 ottenne un Master in Lettere alla DePaul University. Successivamente, fu sovrintendente del Distretto Scolastico 167 di Brookwood, a Glenwood, Illinois, oltre che catechista.

La madre di Leone XIV, Mildred Agnes Prevost, nacque a Chicago da una famiglia creola della Louisiana, originaria di New Orleans.. Sposò Louis Prevost quando aveva 35 anni , lui era otto anni più giovane e la coppia ebbe tre figli: Louis, John e Robert. Mildred era da giovane una cantante di talento, che registrò una versione dell’Ave Maria e partecipò al Chicagoland Music Festival del 1941. Lavorò come insegnante e bibliotecaria alla Von Steuben High School e presso la Holy Name Cathedral e fu bibliotecaria alla Mendel Catholic High School,

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese