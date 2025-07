Nel quartiere Aurora di Torino una ragazza è stata stuprata in strada: aggressore in fuga

TORINO – Sono al momento in corso le indagini della polizia per risalire all’uomo che avrebbe stuprato una ragazza di 23 anni nel tratto di lungo Dora Napoli, tra via Cigna e corso Giulio Cesare.

I fatti

È accaduto tutto nel quartiere Aurora di Torino. Qui, la notte del 18 luglio – secondo quanto riportato da La Repubblica – la ragazza e una sua amica hanno incontrato il presunto stupratore all’interno di un locale dove hanno trascorso buona parte della serata. Fin quando l’amica della 23enne non si è allontanata.

In quel momento l’uomo avrebbe approfittato per trascinare la vittima in strada e, nonostante lei abbia opposto resistenza, ha sfruttato una zona appartata per abusare della donna. Poi si è dato alla fuga.

La giovane è stata visitata all’ospedale Sant’Anna di Torino, da dove è scattata la denuncia.

Come chiedere aiuto

Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Per avere aiuto o anche solo un consiglio chiama il 1522 (il numero è gratuito anche dai cellulari).

Utile anche l’applicazione YOUPOL che permette a chiunque di interagire con la Polizia di Stato inviando video, audio, immagini e testo relativi a episodi di bullismo/cyberbullismo, droga e violenza di genere.

