Rivoli: il cadavere di uomo in avanzato stato di decomposizione trovato vicino a un lago

RIVOLI – È di un uomo il cadavere in avanzato stato di decomposizione ritrovato vicino al lago Castelpasserino, a Rivoli.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i sanitari e i carabinieri di Rivoli. Sono in corso le indagini per risalire all’identità della persona e stabilire le cause della morte.

Notizia in aggiornamento

