“Arte in Transito”: inaugurate 11 nuove opere esposte sui muri di via Sacchi a Torino

TORINO – È stata inaugurata in via Sacchi a Torino la seconda fase del progetto di arte pubblica “Arte in Transito”, con l’installazione di undici nuovi pannelli murari lungo il tratto ferroviario tra via Pastrengo e corso Sommeiller. Le opere arricchiscono il paesaggio urbano e raccontano, attraverso il linguaggio artistico, i temi di memoria, cultura, inclusione e futuro espressi dalla comunità di Borgo San Secondo.

Il progetto è promosso dal Comitato Rilanciamo Via Sacchi e sviluppato in collaborazione con l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e il Dipartimento di Architettura e Design (DAD) del Politecnico di Torino, coinvolgendo studenti italiani e internazionali in tutte le fasi del processo: dallo studio del contesto alla realizzazione artistica dei pannelli, che misurano circa 3×3 metri.

Questa nuova fase completa il ciclo avviato nel 2024, portando a 22 il totale delle opere murali installate. Le installazioni sono montate come cartelli pubblicitari stradali sui muri ciechi che affiancano la ferrovia, in un’area cittadina soggetta a progressiva rigenerazione.

“Arte in Transito” si inserisce nel quadro delle iniziative di rigenerazione urbana che mirano a valorizzare gli spazi pubblici, contrastare la dismissione commerciale lungo i portici e rafforzare il senso di identità del quartiere. L’intervento è patrocinato dalla Città di Torino, dalla Circoscrizione 1 e sostenuto da vari enti, tra cui il Politecnico di Torino e la Soprintendenza.

Il progetto si affianca ad altre realtà attive sul territorio, come librerie, centri culturali, gallerie d’arte e nuove attrazioni culturali che animano via Sacchi, trasformandola in un polo di creatività e inclusione.

Per maggiori informazioni: https://viasacchi.designcontest.polito.it/it/

