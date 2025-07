Valerio Minato minacciato dagli hater: denuncia i commentatori sotto il video della rotazione terrestre

TORINO – Un semplice video che mostra la rotazione terrestre, forse proprio perché chiaro e comprensibile ai più che ha scatenato l’ira di alcune persone convinte che la Terra è piatta. Valerio Minato, fotografo di Biella che lavora però prettamente a Torino ha ricevuto commenti di hater non proprio leggeri, alcuni augurandogli anche di morire, e così ha deciso di denunciare alla polizia postale le persone nascoste dietro agli pseudonimi su internet e che forse per questo si sentono in diritto di dire ciò che vogliono, protetti dai nickname.

“I social non sono (o non dovrebbero essere…) il Far West

Oggi, come avevo annunciato, ho sporto denuncia presso la Polizia Postale.

Il motivo? I commenti ricevuti sotto il Reel sulla rotazione terrestre. Tra questi, c’erano anche auguri di “corta vita” e altre simpaticissime frasi. Sì, avete letto bene.

Perché ho deciso di denunciare?

Perché è ora di dare un segnale chiaro: sui social non si può scrivere tutto quello che si vuole impunemente, soprattutto quando si superano certi limiti, come l’odio, le minacce, la violenza verbale.

Chi insulta, minaccia ecc.. deve prendersi la responsabilità delle proprie parole.

Questo gesto non è solo per me.

È per tutte e tutti coloro che ogni giorno subiscono attacchi, offese, umiliazioni online e spesso tacciono per paura, stanchezza o sfiducia.

Non fate passare. Non accettate. Denunciate.

Farlo è un atto di tutela, ma anche un messaggio forte: il rispetto non è un optional, nemmeno su Internet.” – scrive Minato in un post Social di ieri, lunedì 22 luglio.