Escursionista 15enne trovato morto sulla Becca di Viou in Valle d’Aosta

PIEMONTE – Un giovane escursionista di 15 anni, scomparso ieri nei pressi della Becca di Viou (2.856 metri), in Valle d’Aosta, è stato ritrovato senza vita questa mattina, durante un sorvolo in elicottero, a circa 2.000 metri di altitudine, in una zona impervia e fuori sentiero.

L’allarme era scattato nella serata di ieri, quando il ragazzo aveva telefonato ai genitori dicendo di essersi perso.

Durante la notte, vigili del fuoco, soccorso alpino valdostano, corpo forestale e Sagf della guardia di finanza hanno avviato un’intensa operazione di ricerca, supportata anche da droni e pattugliamenti sui sentieri della zona.

Solo questa mattina, grazie a un volo di ricognizione, è stato individuato il corpo del giovane, che potrebbe essere precipitato mentre cercava di ritrovare la traccia del sentiero. La salma è stata recuperata e trasportata alla camera mortuaria di Aosta.

