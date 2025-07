Scontro tra un mezzo pesante e un’autovettura a Pietraporzio: chiusa la Statale 21 “Della Maddalena” in entrambe le direzioni

CUNEO – La strada statale 21 “Della Maddalena” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del km 43,500 nel territorio comunale di Pietraporzio (Cuneo), a causa di uno scontro tra un mezzo pesante e un’autovettura.

Le squadre di Anas sono prontamente intervenute sul posto insieme alle forze dell’ordine per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza degli automobilisti, attivando deviazioni e segnaletica temporanea. Al momento non è stata comunicata una stima sui tempi di riapertura della strada, ma le operazioni di ripristino della viabilità sono in corso e proseguiranno nelle prossime ore.

++ AGGIORNAMENTO SS21 ++

Riaperta al traffico la statale 21 “della Maddalena” a Pietraporzio (CN)

