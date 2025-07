Alpinista 15enne disperso in Valle d’Aosta è stato trovato morto stamane: è caduto dopo essersi perso

VALLE D’AOSTA – Con la famiglia, padre, madre e fratello, era salito per una gita in montagna sulla Becca di Viou, monte che sovrasta Aosta. Poi nella discesa si era separato dal gruppo. Mentre gli altri arrivavano a valle, lui si è perso per i sentieri, avvisando anche i genitori con il cellulare dell’accaduto.

Quando però i contatti si sono interrotti, è stato avvisato il soccorso alpino che ha fatto partire le ricerche. Il corpo senza vita del 15enne di origine francese è stato trovato alle pendici della Becca di Viou stamane. L’ipotesi è che abbia perso il sentiero e poi sia caduto morendo sul colpo, già nella serata di ieri, martedì 22 luglio.

Le indagini sono affidate al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cervinia. Il corpo è stato individuato grazie a un sorvolo in elicottero, che oggi ha permesso di localizzarlo a circa 2.000 metri di quota. Alle operazioni di ricerca hanno preso parte anche le guide del Soccorso Alpino valdostano, i vigili del fuoco, il Corpo Forestale della Valle d’Aosta e il SAGF della Guardia di Finanza, attualmente incaricato di ricostruire la dinamica dell’incidente.

