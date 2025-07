Castelli aperti: il 27 luglio Torino si svela tra storia, arte e giardini segreti

TORINO – Domenica 27 luglio torna l’appuntamento con Castelli Aperti, la rassegna che invita cittadini e turisti a scoprire il ricco patrimonio storico e architettonico del Piemonte. Anche la provincia di Torino sarà protagonista con una giornata dedicata alla bellezza di castelli, giardini storici e residenze d’arte, molti dei quali normalmente non accessibili al pubblico.

Tra i luoghi da non perdere, il Castello e Parco di Masino a Caravino, aperto dalle 10 alle 18, con visita completa (biglietto intero 15€, ridotto 8€, gratuito per iscritti FAI). A Chieri, nella frazione Pessione, il Castello di Castelguelfopropone tour guidati alle 11.00 e alle 15.00 (10€, ridotto 6€), mentre a Foglizzo, il castello omonimo apre le porte per visite pomeridiane alle 15.00, 16.00 e 17.00.

Per chi ama i giardini, Casa Lajolo a Piossasco offre un percorso tra dimora e verde storico, con audioguide accessibili via QR code e visite anche agli interni (ingresso 8€, domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00).

Il Castello di Pralormo, celebre per il suo parco, sarà visitabile dalle 10 alle 18 (9€, ridotto 8€), mentre il suggestivo Castello di Miradolo a San Secondo di Pinerolo aprirà dalle 10.00 alle 20.30 con un percorso culturale immersivo (biglietto 15€, prenotazione consigliata).

Tutte le informazioni aggiornate e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito ufficiale.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese