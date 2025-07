Carrefour Italia vende negozi e marchio ai Mastrolia di NewPrinces: centinaia i punti vendita in Piemonte

PIEMONTE – Anche centinaia di punti vendita di Carrefour Italia in Piemonte saranno interessati dalla vendita del marchio e dei negozi del gruppo francese all’italiana NewPrinces della famiglia Mastrolia.

Con un miliardo di euro rilevano 1.188 negozi, tra cui 41 ipermercati, 315 supermercati, 820 minimarket e 12 cash & carry, con l’intenzione di rilanciare il marchio GS negletto dalla catena francese.

Da questa unione nascerà il secondo gruppo italiano nel food per fatturato e il primo operatore in termini occupazionali con 13.000 operatori diretti in Italia e più di 18.000 nel mondo, oltre a ulteriori 11.000 persone coinvolte nelle attività accessorie fornite da aziende esterne.

L’accordo “rappresenta una tappa fondamentale nella traiettoria di crescita del nostro gruppo” e “compiamo un passo decisivo verso l’integrazione verticale tra produzione e distribuzione, rafforzando la nostra capacità di generare valore lungo l’intera filiera” – dichiara Angelo Mastrolia, presidente di NewPrinces Group sottolineando “abbiamo scelto di investire con determinazione in un asset strategico per l’Italia”.

Già in programma un incontro tra Mastrolia e il ministro del Made in Italy Adolfo Urso e i sindacati, che temono ricadute occupazionali.

