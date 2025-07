Dal 29 al 31 luglio la potatura della quercia monumentale dei Giardini Villa Taranto di Verbania

VERBANIA – I 29, 30 e 31 luglio ci sarà un’operazione di riduzione della chioma della quercia monumentale di Verbania, l’albero che si trova all’ingresso dei Giardini di Villa Taranto. Gli alberi monumentali sono piante protette da una legislazione speciale, che tutela la loro salute e, tra le altre cose, impedisce che siano abbattute. Un albero può essere definito “monumentale” per varie ragioni: perché è molto grande, oppure perché ha un ampio valore religioso o ancora perché ha una forma particolare. C’è anche una mappa che mostra tutti gli alberi monumentali d’Italia, della quercia di Verbania è scritto che è alta 22 metri e ha una circonferenza di 6,3 metri.

Secondo i tecnici della Regione Piemonte, del Ministero dell’Agricoltura, dell’Istituto per le Piante da Legno e del Comune di Verbania, la pianta dei Giardini di Villa Taranto sarebbe in condizioni di salute critiche in alcuni punti della chioma. Per questo si è deciso di ridurre il peso che grava sul tronco, tagliando alcuni rami.

I Giardini non chiudono, ma l’ingresso nelle date dal 29 al 31 è previsto dalle ore 9.00 alle ore 14.00 da Via Vittorio Veneto 111 e il parcheggio interno non sarà disponibile.

L’uscita dalle ore 14.00 alle ore 16.00 sarà possibile unicamente dai cancelli di Via Prossano 22.

