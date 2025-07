Innovazione e impatto sociale: il Politecnico di Torino lancia il Master per il Terzo Settore

TORINO – Formare professionisti capaci di guidare il cambiamento sociale e culturale. Con questo obiettivo parte la nuova edizione dell’Executive Master in Innovazione Sociale e Tecnologica per le imprese cooperative e il Terzo Settore, promosso dalla Master School del Politecnico di Torino.

Il corso è rivolto a professionisti del non profit, del policy making, delle imprese sociali e cooperative, ma anche a laureati che desiderano acquisire competenze strategiche e progettuali per operare nei sistemi di welfare e sviluppo locale.

Perché un Master sul Terzo Settore oggi

Il Terzo Settore in Italia conta oltre 360.000 realtà non profit e più di 870.000 lavoratori, con un valore economico stimato intorno agli 80 miliardi di euro (pari al 5% del PIL nazionale). Ma molte organizzazioni operano in condizioni di fragilità imprenditoriale, a causa della carenza di competenze manageriali e strategiche.

Questo Master nasce proprio per rispondere a questo fabbisogno, formando figure ibride in grado di combinare competenze economiche, giuridiche, sociologiche, digitali e progettuali.

Contenuti, metodologia e sbocchi professionali

Il percorso didattico è multidisciplinare e include moduli su:

Economia e management

Design dei servizi

Diritto del Terzo Settore

Data science e digitalizzazione

Sociologia e progettazione sociale

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di operare come:

Manager per il Terzo Settore

Innovation Manager

Data-driven decision maker

Project work e casi reali: la formazione si fa impatto

Elemento distintivo del Master è il project work finale, basato su casi reali proposti da organizzazioni partner. Un esempio concreto è il progetto “CHE”, nato durante la scorsa edizione: un’iniziativa culturale pensata per rafforzare la filiera creativa torinese e rispondere al bisogno di socialità emerso dopo la pandemia.

Partnership e rete territoriale

Il Master è sviluppato in collaborazione con Fondazione CRT, Forum Terzo Settore Piemonte, Fondazione Terzjus ETS, Legacoop Piemonte, Confcooperative Piemonte e Torino Social Impact. Una rete di partner strategici che garantisce qualità e connessioni con il mondo reale.

Iscrizioni aperte fino al 15 ottobre 2025

Le domande di ammissione possono essere inviate entro le ore 14:00 del 15 ottobre 2025. Tutti i dettagli sul bando, i requisiti e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale del Politecnico di Torino.

