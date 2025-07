Maltempo a Torino: ramo si abbatte su tre auto parcheggiate in corso Brianza

TORINO – Un violento temporale si è abbattuto su Torino nel pomeriggio, causando danni e disagi in diverse zone della città e dell’hinterland. In corso Brianza, nel quartiere Vanchiglietta, un grosso ramo è crollato improvvisamente, colpendo tre auto parcheggiate. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i detriti. Il tratto è lo stesso dove, all’inizio di luglio, un altro albero si era sradicato, danneggiando gravemente un’auto.

Numerosi gli interventi anche fuori città. A Chieri si segnalano alberi caduti, mentre a Settimo Torinese e Collegno i vigili del fuoco sono stati chiamati per rami pericolanti. Problemi anche nella zona collinare di Torino, in particolare a Baldissero, dove il maltempo ha provocato disagi alla viabilità. Allagati anche alcuni sottopassi.

