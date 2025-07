Il Comitato “Metro Oltre Rivoli” continua il confronto con le istituzioni: l’obiettivo è arrivare a Orbassano

RIVOLI – Prosegue il percorso di dialogo istituzionale avviato dal Comitato spontaneo “Metro Oltre Rivoli”, nato dall’iniziativa di cittadini del territorio con l’obiettivo di promuovere il prolungamento della Linea 1 della metropolitana oltre l’attuale capolinea, fino all’Ospedale di Rivoli e, successivamente, al San Luigi di Orbassano.

Dopo aver incontrato l’Assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Bussalino, il Comitato ha proseguito la presentazione della propria proposta con due nuovi appuntamenti istituzionali: il primo con l’Assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, accompagnato dal capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola; il secondo con la capogruppo del Partito Democratico Giovanna Pentenero e la vicepresidente della Commissione Trasporti, Nadia Conticelli.

A rappresentare il Comitato, Valter Morizio, Carlo Beltramino e Bruno Merlin, che hanno illustrato il potenziale strategico dell’estensione metropolitana, evidenziando come essa possa razionalizzare e potenziare il sistema di mobilità nell’area Ovest di Torino e nella Valle di Susa.

Gli interlocutori istituzionali hanno espresso interesse per l’iniziativa, condividendo la necessità di approfondirla anche sotto il profilo tecnico, economico e sociale. Il Comitato si è detto disponibile a lavorare su ulteriori dettagli progettuali e ad ampliare il confronto, coinvolgendo attivamente amministrazioni locali, cittadini e tecnici del settore.

La visione proposta guarda al medio-lungo periodo, immaginando una metropolitana in grado di collegare due importanti poli ospedalieri e universitari, con benefici concreti per oltre 110.000 residenti. Una proposta che si configura come un corridoio metropolitano strategico per la mobilità sostenibile della zona Ovest.

Il Comitato ha annunciato l’intenzione di portare l’iniziativa all’attenzione della Commissione Trasporti del Consiglio Regionale e dei principali enti coinvolti nella pianificazione urbana e dei trasporti, con l’obiettivo di trasformare la visione in una concreta opportunità per il territorio.

