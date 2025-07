Murazzi, installata una nuova telecamera solare di ultima generazione

TORINO – Questa mattina i tecnici della Città di Torino hanno iniziato l’installazione di una nuova telecamera per la videosorveglianza nell’area dei Murazzi, precisamente in Lungo Po Armando Diaz. Si tratta di un dispositivo di ultima generazione, dotato di tecnologia innovativa che non richiede cablaggi a terra e funziona grazie all’alimentazione solare.

L’intervento si inserisce nel più ampio piano di monitoraggio e controllo del territorio avviato dall’Amministrazione comunale per garantire maggiore sicurezza e presidio nelle aree urbane più frequentate, specie durante la stagione estiva.

Questa nuova telecamera va ad aggiungersi agli altri “occhi elettronici” già presenti lungo le sponde del fiume Po, contribuendo ad ampliare i punti di osservazione e potenziare la rete di sorveglianza attiva nell’area.

Grazie al sistema fotovoltaico integrato, l’installazione risulta più rapida e sostenibile, riducendo l’impatto infrastrutturale e i tempi di messa in opera. Dopo il completamento dei lavori e l’espletamento degli atti amministrativi necessari, la telecamera entrerà in funzione nei prossimi giorni.

L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai frequentatori della zona dei Murazzi, storicamente punto nevralgico della vita notturna e culturale torinese, oggi oggetto di interventi continui di riqualificazione e tutela.

