Torino capitale mondiale del Twirling: oltre 2400 atleti all’Inalpi Arena dal 2 al 10 agosto

TORINO – A tre anni dall’indimenticabile edizione del 2022, Torino si prepara a tornare sotto i riflettori internazionali del Twirling. Dal 2 al 10 agosto, l’Inalpi Arena sarà il cuore pulsante dei Campionati Mondiali IBTF 2025, che quest’anno si arricchiscono anche della Nations Cup e dei Mondiali Majorettes. Un evento di portata globale che promette emozione, spettacolo e altissimo livello tecnico.

L’organizzazione porta la firma della Federazione Italiana Twirling, guidata da Gianfranco Porqueddu, già Presidente del CONI Piemonte e Vicepresidente della Provincia di Torino. La manifestazione è ufficialmente riconosciuta dalla Federazione Internazionale IBTF e gode del patrocinio della Città di Torino e della Città Metropolitana, impegnate nel fornire strutture d’eccellenza e spazi adeguati per gli allenamenti, tra cui numerose palestre scolastiche del territorio.

Numeri da record: 2400 atleti da 22 Paesi

Saranno ben 2400 le atlete e gli atleti in gara, provenienti da 22 nazioni. In prima fila la Francia, con oltre 500 partecipanti, ma non mancheranno delegazioni da tutto il mondo: Stati Uniti, Giappone, Canada, Australia e, naturalmente, l’Italia, che giocherà in casa. La squadra azzurra, selezionata con cura dalla direttrice tecnica Sabrina Prade, si presenta agguerrita e determinata a brillare davanti al proprio pubblico.

Una cerimonia da non perdere

L’evento prenderà ufficialmente il via domenica 3 agosto alle ore 18 con la cerimonia di presentazione delle squadre all’Inalpi Arena, un momento di grande suggestione che vedrà la partecipazione delle autorità istituzionali e sportive. L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotare il proprio posto attraverso la piattaforma Vivaticket.

Subito dopo, la festa continuerà con il tradizionale Party degli Atleti, che si terrà negli spazi antistanti il Palazzo del Nuoto di via Filadelfia, ulteriore occasione di incontro e celebrazione dello spirito internazionale che anima l’intera manifestazione.

Biglietti e abbonamenti

I biglietti per assistere alle gare sono già disponibili su www.vivaticket.com. Un’occasione unica per vivere dal vivo uno degli appuntamenti sportivi più spettacolari dell’estate torinese.

