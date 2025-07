Le origini piemontesi di Hulk Hogan, il nonno era di Cigliano

CIGLIANO – Aveva origini piemontesi Hulk Hogan, la star del Wrestling morta ieri a 71 anni. Il nonno si chiamava infatti Pietro Bollea ed era nato a Cigliano, nel vercellese, nel 1886. Da lì era emigrato in cerca di fortuna nelle Americhe, come tanti dei suoi contemporanei italiani.

Hulk Hogan, il cui nome vero era Terrence Gene Bollea, non ha in realtà mai visitato il paese d’origine ed è anzi uno dei simboli dell’America degli anni ’80. Per 12 volte è sttao campione nelle varie federazioni del combattimento spettacolo a stelle e strisce. Indimenticabile per gli appassionati la rivalità con Andrè The Giant.

Negli anni del suo successo divenne anche una star cinematografica e televiziva, con decine di apparinizioni in film (storica quella in Rocky III) e serie tv culto come A-Team, Love Boat o Baywatch. Il finale di carriera venne macchiato da pesanti accuse di razzismo, che spinsero la federazione Wrestling americana sostanzialmente a disconoscerlo.

