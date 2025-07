Il club calcistico olandese dell’Ajax si sta allenando a Granozzo, vicino a Novara, perché vuole imparare diverse cose dal Como calcio

NOVARA – I calciatori della squadra olandese dell’Ajax si stanno allenando da qualche giorno a Granozzo, in provincia di Novara. Il famoso team è in Piemonte perché parteciperà alla Como Cup, che si terrà dal 24 di luglio; a questo torneo amichevole parteciperanno anche altre tre squadre: i Celtic della Scozia, l’Al-Ahli dell’Arabia Saudita e il Como 1907 di Como.

Da quest’anno, l’Ajax e il Como hanno stretto una partnership, che ha diversi obiettivi. Uno di questi è scambiare conoscenze sull’utilizzo dei dati in tutto il settore calcistico, non solo sul campo, tanto che Corné Groenendijk, che si occupa degli accordi con gli altri club per conto dell’Ajax, ha detto: “siamo impressionati da quello che sta facendo il Como. É un club che si basa molto sui dati e anche noi siamo molto attivi in questo settore”.

Il Como calcio ha una storia particolare: nel 2017 aveva dichiarato il fallimento della società che gestiva il club, ma in 7 anni si è rimessa in piedi ed è passata dalla Serie D alla Serie A, anche grazie ai soldi della famiglia indonesiana Hartono, in particolare di Robert Budi Hartono, il miliardario proprietario della società.

“La nostra posizione come club con uno dei migliori settori giovanili al mondo è ampiamente riconosciuta. – ha detto ancora Groenendijk – Nei Paesi Bassi abbiamo sessanta club partner e cerchiamo di supportarli, ed è anche lì che reclutiamo talenti. Vogliamo anche espanderci a livello internazionale. Stiamo lavorando per riunire un gruppo di club che condividano l’ambizione di sviluppare ulteriormente i propri settori giovanili ed è per questo che Como e Ajax si sono uniti”.

