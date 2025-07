Gabriele Casadei campione del mondo: oro nel C1 Under 23 sui 500 metri

CANDIA CANAVESE – Il Piemonte e l’Italia intera esultano per Gabriele Casadei, nuovo campione del mondo nel C1 Under 23 500 metri. Una gara straordinaria quella disputata oggi a Montemor-o-Velho, in Portogallo, dove il 21enne azzurro ha dominato la finale con una prestazione impeccabile.

Casadei, atleta cresciuto sul lago di Candia, ha condotto una gara tatticamente perfetta: partenza sicura, progressione costante e chiusura esplosiva che ha lasciato gli avversari senza possibilità di risposta. Sul traguardo, le braccia al cielo e la maglia azzurra che si accende sul podio, mentre l’Inno di Mameli accompagna la sua impresa.

Un successo che nasce sul lago

Casadei è uno degli astri nascenti della canoa italiana. La sua forza non sta solo nella tecnica e nella potenza, ma in una dedizione quotidiana che si respira nel suo paese natale, Candia Canavese, dove si allena ogni giorno. Chi lo conosce lo descrive come un ragazzo semplice, educato, che ama profondamente il suo sport e la sua barca, considerata quasi un’estensione del corpo.

Una giornata d’oro per l’Italia

La sua vittoria è il fiore all’occhiello di una giornata straordinaria per la nazionale italiana, che torna dal mondiale Under 23 con quattro medaglie, tra cui spicca anche l’oro di Lucrezia Zironi. Ma è l’impresa di Casadei a brillare più forte: un titolo mondiale che premia talento, disciplina e una crescita costante.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese